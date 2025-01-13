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رياضة

تحديد موعد الديربي المؤجل بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول وإيفرتون،
ليفربول وإيفرتون، فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، موعد مباراة الديربي المؤجلة بين إيفرتون وليفربول، على ستاد جوديسون بارك.

وكان الموعد الأصلي للمباراة، هو السبت 7 ديسمبر الماضي، ولكنها ألغيت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتسببت العاصفة "داراج" في اضطرابات في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصدار تحذير من الطقس في مقاطعة ميرسيسايد يوم المباراة.

الموعد الجديد لمباراة إيفرتون ضد ليفربول 

وقررت رابطة البريميرليج، إقامة المباراة يوم الأربعاء 12 فبراير المقبل، بعد تأجيلها بسبب العاصفة "داراج".

من ناحية أخرى، ستقام مباراة ديربي الدور الثاني لموسم 2024-25، في أنفيلد، خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمرتبة 16 برصيد 17 نقطة.

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