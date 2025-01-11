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رياضة

في غياب محمد صلاح، ليفربول يفوز على أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي (صور)

ليفربول
ليفربول

فاز فريق ليفربول على نظيره أكرينجتون ستانلي بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد بالدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. 

وبهذه النتيجة يتأهل ليفربول إلى دور الـ 32 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز رباعية ليفربول كل من: ديوجو جوتا، ترينت أليكساندر أرنولد، دانس وفيديريكو كييزا في الدقائق 29، 45، 76 و90.

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تشكيل ليفربول  أمام أكرينجتون ستانلي

في حراسة المرمى: كايومين كيليهير.

في خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جاريل كوانساه - واتارو إندو - كونستانتينوس تسيميكاس.

في خط الوسط: تايلر مورتون - دومينيك سوبوسلاي، هارفي إيليوت - ريو نجوموها.

الهجوم: داروين نونيز -  ديوجو جوتا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فيليزسلام جاروس - أندرو روبيتسون - كونور برادلي - تريماورسي نيوني - فيديريكو كييزا - جايدن دانس - لويس دياز - أليكسيس ماك أليستر - جيمس مكونيل.

 

أكرينجتون ستانلي هو أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي، ويحتل المركز التاسع عشر بالترتيب.

فيما يتصدر ليفربول ترتيب  الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال.

وكان ليفربول تعرض لهزيمة في كأس كاراباو، يوم الأربعاء الماضي أمام توتنهام، بهدف دون مقابل.

 

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