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رياضة

السفارة الفرنسية بالقاهرة ترعى تطوير الكرة النسائية

هاني أبو ريدة مع
هاني أبو ريدة مع مسئولي السفارة الفرنسية، فيتو

اتحاد الكرة، استقبل اليوم إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر السفارة الفرنسية للاتفاق حول اقامة بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والسفارة الفرنسية بالقاهرة بدعم من الاتحاد الفرنسي للعبة بهدف تطوير الكرة النسائية المصرية.

أبو ريدة وعلاء نبيل مع السفير الفرنسي بالقاهرة، فيتو
أبو ريدة وعلاء نبيل مع السفير الفرنسي بالقاهرة، فيتو

بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة والسفارة الفرنسية

حضر اللقاء الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، وادريان جوليت مسئول النشاط الرياضي والثقافي بالسفارة الفرنسية، حيث تم الاتفاق على قيامهما بوضع بنود البروتوكول بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر لضمان تطويرها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي.

يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من المبادرات التي يقوم بها اتحاد الكرة المصري لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى اللعبة بمصر.

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اتحاد الكرة إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة هاني ابو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم السفارة الفرنسية الكرة النسائية علاء نبيل

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