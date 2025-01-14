أبو ريدة يفتتح دورة المسار السريع لمدربي المستقبل

افتتح المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة اليوم، دورة المسار السريع التدريبية الأولى، التى تنظمها إدارة المدربين برئاسة الدكتور جمال محمد على فى إطار حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم على تأهيل المدربين المصريين علميًّا وفنيًّا، للاستفادة من قدراتهم مستقبلًا فى مجال تدريب الأندية والمنتخبات.



حضر الافتتاح الكابتن علاء نبيل الذى راجع مع اللجنة الفنية بالاتحاد المحتوى الدراسي للدورة بعد اعتماده من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتوفير أقصى استفادة عملية ونظرية للدارسين قبل اجتياز الاختبارات النظرية والعملية والحصول على الرخصة B.



يشارك فى الدورة 31 مدربًا ومدربة معظمهم من خريجى مدرسة المنتخبات الوطنية كلاعبين دوليين سابقين فى المراحل السنية المختلفة، وتستمر الدورة لمدة تزيد على 280 ساعة دراسية، تم توزيعها على مدار ستة أشهر بواقع أسبوع شهريًا ما بين الملاعب وقاعات الدراسة، ويحاضر فيها نخبة من المدربين والأكاديميين الممتازين.



ومن جانبه أبدى المهندس هانى أبو ريدة سعادته بهذه الدورة، التي تقام لأول مرة فى مصر والمشاركين فيها، والذين وصفهم بأنهم أولاده من قطاع المنتخبات الوطنية سابقًا، مؤكدًا حرص اتحاد الكرة على إعداد جيل جديد من المدربين المؤهلين علميًا لقيادة الأندية والمنتخبات الوطنية مستقبلًا.



وأضاف أبو ريدة: أن الاتحاد الأفريقي استجاب لطلب الاتحاد المصري لزيادة عدد الساعات الدراسية بعد مراجعة المحتوى الدراسى من قبل اللجنة الفنية بكل قاماتها وخبراتها، ومعهم علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين، مشيرًا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة من قبل الدارسين، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق خلال المرحلة المقبلة.



ويشارك فى الدورة المدربون أحمد رؤوف، أحمد صديق، أحمد عيد عبد الملك، أحمد فوزى، أمير عبد الحميد، أيمن عبدالعزيز، أحمد بكرى، أحمد حسن مكى، أحمد عبدالفتاح، أحمد رمضان جاد، أمير عزمى مجاهد، آية عبدالهادي، حازم إمام الصغير، حسام حسن عبدالله، حسام عاشور، حسن الشامي، رامى عادل، شريف أشرف، شهاب الدين أحمد، صلاح عاشور، صلاح أمين، عاصم صلاح، عبدالسلام نجاح، عمرو الحلوانى، محمد عبد المنصف، محمد ناجي جدو، محمود فتح الله، محمود توبة، محمود محمود، مصطفى شبيطة، مؤمن زكريا عباس.

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