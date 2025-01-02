أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 2 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 2، الصادر في 2 يناير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة المنيا، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة قطاع الأعمال ومحافظة الشرقية.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 657 لسنة 2024، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 28٫81 فدان بما يعادل 120995٫98 متر مربع الكائنة، بمنطقة شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة المباني العالية للإنشاءات Construction Building High لإقامة مشروع عمرانى مختلط.

-وقرار محافظة الدقهلية رقم 1150 لسنة 2024، بتعدل المخططات التفصيلية لحى غرب المنصورة.

-وقرار محافظة المنيا رقم 575 لسنة 2024، باعتماد مشروع تقسيم أبراج المنيا المملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية لقطع الأراضى أرقام (15-18-20) حوض المصاص رقم (9) ناحية دماريس وقطع الأراضي أرقام (2-25-26) حوض الجامع رقم (29) زمام مدينة المنيا، طبقًا لما انتهت إليه الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1384 لسنة 2024، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

-وقرار الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية (شركة مساهمة قابضة مصرية) ش.م.ق.م، رقم 11 لسنة 2024 بإضافة نشاط رصف الطرق للشركة.

-وقرار وزارة قطاع األعمال العام الشركة القابضة للسياحة والفنادق رقم 59 لسنة 2024، بالموافقة على تعديل المادة (6) للنظام الأساسي لشركة عمر أفندى بزيادة رأس المال للشركة ليصبح (100) مليون جنيه بدلًا من (50) مليون جنيه.

-وقرار محافظة الشرقية رقم 4779 لسنة 2024، بشأن ضم القطع أرقام (38-39-40-41-42-43) الكائنة بتقسيم 2 داخل الحيز العمرانى اللواء عبد المنعم نبيه، لتصبح قطعة واحدة مساحتها 812٫4 متر، المعتمد مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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