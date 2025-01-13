أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 10 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 10، الصادر في 13 يناير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارات العدل، والداخلية، والسياحة والآثار، والإسكان والمرافق.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار وزارة العدل، بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوزارة الصناعة، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وقرار وزارة العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة قنا وهى (البحرى قمولا- مركز نقادة، أبو دياب غرب، أبو مناع قبلى، أبو مناع بحرى، السمطا قبلى، فاو بحرى، فاو قبلى (مركز دشنا) الحلفاية قبلى، الدرب، هو، السلامية، الحائط، الشاورية، الشرقى بهجورة، الغربى السلامية، الغربى بهجورة، القصر، الصياد، القناوية البحرية، المصالحة، الهيشة (مركز نجع حمادى) وعلى محافظة الأقصر بالقسمين المساحيين الرياينة والمريس (مركز أرمنت) وعلى محافظة سوهاج بالقسمين المساحيين مدينة جرجا ومدينة دار السلام الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 من 2/1/2025 حتى 1/1/2026. وإنشاء فرع للتوثيق باسم(فرع توثيق مجمع النيابات الإدارية بقنا).

- قرار وزارة الداخلية بشأن إبعاد أوزباكستاني وكندي ويمني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. ورد الجنسية المصرية لـ 84 شخصًا. والأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

- قرار وزارة السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية المرفق بهذا القرار، والصادر بـه قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة رقم ٢٤٤ لسنة ۲۰۲۲، والمعدل بالقرار رقم 710 لسنة 2024، باعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.

- قرار وزارة الإسكان والمرافق بحذف عقار في حي عابدين وعقار في حي الزيتون من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة. واعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لقرى (سمهود- العركى- هو- الشيخ عيسى بمراكز (أبو تشت- فرشوط- نجع حمادى- قنا) محافظة قنا.

- قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العالمات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.





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