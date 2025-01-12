أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 9 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 9، الصادر في 12 يناير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة التموين، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الدقهلية، وهيئة الدواء المصرية، وجاءت كالتالي:

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن الأذن لكل من 63 مواطنًا للتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. والأذن لـ 42 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية. وإبعاد سيدة سودانية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل بعض أحكام الوزير بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

-وقرار وزارة الإسكان والمرافق بحذف فيلا في حي المعادي، وعقار في حي الدقي، من سجلات المباني والمنشآت المميزة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

-وقرار محافظة الجيزة بشأن اعتماد تقسيم شركة للمشروعات العقارية والسياحية، الكائن بالكيلو 20 أيسر طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى.

-وقرار محافظة الدقهلية بتعديل المخطط التفصيلى لقرية الأحمدية التابعة للوحدة المحلية بدنجواى مركز ومدينة شربين، طبقا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للقرية.

-وقرار هيئة الدواء المصرية بالترخيص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية بهيئة الدواء المصرية.





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