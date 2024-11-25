بالأسماء، وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا بعد فقدها الفترة الماضية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2112 لسنة 2024



وتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 2112 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم محمد عبد المنعم محمد وآخرهم إيمان سليمان محمد ).

أسماء طالبي رد الجنسية المصرية

شملت القائمة: محمد عبد المنعم محمد كفر الشيخ 29/6/1985، محمد عبد النبى محمد الغربية 15/8/1982، مراد جرجس لطفى الغربية 8/9/1960، مصطفى عطية على الجيزة 9/3/1980، فادي فواز محروس الجيزة 1/9/1988، علي إبراهيم نصار قنا 8/11/1986، السيد عبد العال عبد الكريم قنا 29/9/1966.

كما تضمنت القائمة: هشام أسامة عيسى البحيرة 4/11/1990، مصطفى حسن عبد الباقى البحيرة 6/3/1967، أحمد يسرى عبد المنعم الدقهلية 11/4/1994، عمر عبد الحميد على الدقهلية 8/3/1987، عبد العزيز المتولي زيدان الدقهلية 14/1/1984، عمر يوسف عمر الدقهلية 16/1/1979، أيمن رماح أحمد بريطانيا 2/10/2003، صلاح مريد الريس أسوان 1/1/1978، حمدى عبد السميع عرفة القاهرة 3/10/1964، طارق محمد عبد الغفار القاهرة 28/7/1972، أحمد محمد نبيه القاهرة 25/5/1986، مديحة عبد الفتاح عبد التواب القاهرة 19/4/1951، مارى جورج شنودة الإسكندرية 1/1/1985، إيمان سليمان محمد المنوفية 11/2/1989.

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