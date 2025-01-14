الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من نواف سلام بعد توليه منصب رئيس الحكومة اللبنانية

نواف سلام،فيتو
نواف سلام،فيتو

أكد رئيس وزراء لبنان المكلف نواف سلام، في أول كلمة له بعد تكليفه اليوم، أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في تاريخ لبنان، متعهدًا بإطلاق إصلاحات جذرية وبناء دولة حديثة قائمة على العدالة والقانون.

نواف سلام: سنعمل علي إعادة بناء دولة القانون

وقال سلام: "سنعمل على إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع تحقيق تطلعات اللبنانيين التي طال انتظارها.

وأشار نواف سلام إلى عزمه تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، وتنفيذ أحكام اتفاق الطائف، مع التركيز على بناء اقتصاد مستدام يعزز النمو ويعيد الثقة بالدولة.

سنعمل على إعادة إعمار القرى وتحقيق العدالة لضحايا مرفأ بيروت

وأكد رئيس الوزراء المكلف أن إعادة الإعمار ليست وعدًا بل التزامًا، قائلًا: "سنعمل على إعادة إعمار القرى المهدمة، وإعادة النازحين إلى قراهم في الجنوب والبقاع وبيروت، مع تحقيق العدالة لعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

 

وقال سلام: "يداي ممدودتان للجميع لإنقاذ لبنان. رهاننا على وحدتنا وتعاوننا، وسنبسط سلطة الدولة على كل أراضينا، ونتمسك بالقرار 1701 وباتفاق وقف النار".

وأكد على بدء العمل فورًا مع رئيس الجمهورية جوزيف عون لتحقيق تطلعات اللبنانيين وتجنب المزيد من الفرص الضائعة، مشددًا: "كفى فرصًا ضائعة، تطلعاتنا كبيرة ولن نساوم عليها"

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