الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط يزور بيروت لتهنئة الرئيس عون (صور)

أبو الغيط والرئيس
أبو الغيط والرئيس الجزائرى الجديد، فيتو

قام أحمد أبو الغيط بزيارة إلى لبنان في 13 يناير الجاري، لتهنئة الرئيس العماد جوزيف عون على توليه رئاسة البلاد، متمنيا له كل التوفيق في قيادة دفة لبنان وعهد جديد مليء بالأمل ومشيدا في هذا الإطار بما يحظى به الرئيس عون من ثقة شعبية وكفاءة ووطنية.  

عهد جديد يستحقه لبنان وشعبه

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أحمد ابو الغيط أثني خلال لقائه مع الرئيس الجديد علي خطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان باعتباره يؤسس لعهد جديد يستحقه هذا البلد وشعبه بعد طول معاناة وأزمات. 

 

لبنان اليوم لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد للبلد عافيته

وأوضح المتحدث أن الأمين العام التقى خلال الزيارة بكل من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي حيث أكد خلال تلك اللقاءات أن لبنان اليوم لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد للبلد عافيته، وتعيد للشعب الثقة في نخبة الحكم وتحقق للبنان انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مفهوم سيادة الدولة واعادة بناء مؤسساتها وتفعيل دورها.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام  لفت خلال الزيارة الي أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات ملموسة نحو الوفاء بالمتطلبات الشعبية بحيث تضع لبنان على الطريق الصحيح للتعافي، وتجعله بمنأى عن أي تجاذبات  وصراعات خارجية وتعزيز علاقاته مع محيطه العربي على أسس سليمة.

مواصلة الجامعة العربية القيام بالدور المنوط بها إزاء دعم لبنان

كما أكد المتحدث الرسمي على أن مواصلة الجامعة العربية القيام بالدور المنوط بها إزاء دعم لبنان وشعبه، وتطلعها  للعمل والتعاون مع قيادته الجديدة في كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتحقيق الأمن والاستقرار والتعافي للبنان وشعبه.
 

لحظة تأدية ‎جوزيف عون اليمين الدستورية رئيسا لـ ‎لبنان (فيديو)

جوزيف عون رئيسًا لجمهورية لبنان بـ 99 صوتًا (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبنان جوزيف عون أحمد أبو الغيط

مواد متعلقة

أبو الغيط يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان

بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، الإمارات تعيد فتح سفارتها في بيروت

الرئاسة اللبنانية: جوزيف عون سيزور السعودية

ملامح لبنان الجديد بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا.. احتكار السلاح يمثل أولوية المرحلة.. وإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني

نبيلة عبيد تهنئ جوزيف عون بتولي رئاسة لبنان
ads

الأكثر قراءة

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

الإفراج عن ألف أسير دون البرغوثي، تفاصيل اللمسات النهائية لاتفاق إنهاء الحرب في غزة

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر: رسالة والدة طالبة الإسكندرية بعد وفاتها، انتشار فطر "زومبي" بسبب حرائق أمريكا، مفاجأة في وفاة سيدة بحقنة مضاد حيوي

منوعات

المزيد

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية