نوال الزغبي بعد فوز نواف سلام برئاسة الحكومة: شو حلو لبنان الجديد

عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تفاؤلها بمستقبل بلدها لبنان بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا لـ لبنان وفوز نواف سلام بمنصب رئيس الحكومة.

وكتبت نوال الزغبي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: شو حلو لبنان، مبروك للشعب اللبناني المستقبل الواعد والجميل.. #جوزيف_عون #نواف_سلام #لبنان_الجديد.

وحسمت الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت في بيروت، اليوم الاثنين، الأغلبية النيابية لصالح تسمية رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية، بعد حصوله على 70 صوتا.

وانطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، من قصر بعبدا المطل على العاصمة بيروت، الاستشارات النيابية في لبنان لتسمية شخصية سيعهد إليها تكليف تشكيل حكومة جديدة، عقب أربعة أيام على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فراغ رئاسي دام عامين، شهد خلاله لبنان تحديات كبيرة.

نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية

وانتهت الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس عون لتسمية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بحصيلة 12 صوتا لنواف سلام، بينما حصل الرئيس نجيب ميقاتي على 8 أصوات إذا احتسب معهم صوت النائب جميل السيد لميقاتي، فيما سجل صوت واحد بلا تسمية.

ومنذ تحديد موعد الاستشارات الملزمة، التي تجري على مرحلتين قبل وبعد الظهر، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي يتولاه في لبنان شخص من الطائفة السنية.

ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي جرى التداول باسمه في الساعات الأخيرة.

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