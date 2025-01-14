الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يرحب بتعيين سفير للوكسمبورج بالقاهرة لأول مرة

وزير الخارجية الدكتور
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو

 رحب الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، بتعيين سفير لدولة لوكسمبورج لدى القاهرة لأول مرة.

 

القضايا الإقليمية وفي مقدمتها العدوان على غزة

 جاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي للدكتور بدر عبد العاطي مع وزير خارجية لوكسمبورج، يان أسلبورن، اليوم فى القاهرة.

وأوضح عبد العاطى، أنه ناقش مع وزير خارجية لوكسمبورج عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها العدوان على غزة.

 

وقف إطلاق النار في غزة

 وركز على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وأن يتوقف التصعيد في المنطقة.

وشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

 

توافر الإرادة السياسية

 وأضاف:  حان الوقت لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال: "مصر مستعدة حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة بأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع".

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