الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من وزارة الخارجية والهجرة بشأن أوضاع الجالية المصرية في كاليفورنيا

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

يتابع  د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أوضاع الجالية المصرية في لوس انجلوس والمدن المجاورة بولاية كاليفورنيا إثر انتشار الحرائق المدمرة التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية، ويقوم مكتب السفير  نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في لوس انجلوس بالتواصل مع أعضاء الجالية وممثليها للتأكد من سلامتهم.

 لوس أنجلوس والمدن المجاورة 

وتهيب وزارة الخارجية والهجرة بالمواطنين في لوس انجلوس والمدن المجاورة توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر، وضرورة متابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والاستجابة لها وفي حالة التضرر أو وقوع إصابات أو خسائر بين أعضاء الجالية المصرية من جراء الحرائق، فيمكن التواصل مع القنصلية العامة في لوس أنجلوس عن طريق البريد الإلكتروني: egyptconsulatela@egyptconsulatela.com أو رقم الهاتف: ۹۷۰۰- ٣٣ - ٣٣ لمواصلة التقييم الدوري للموقف والوقوف على سبل تقديم المساعدة القنصلية اللازمة.

تضامن مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة

وتعرب جمهورية مصر العربية عن كامل تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة، وتعرب عن خالص تعازيها إلى أسر الضحايا وأصدق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
 

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