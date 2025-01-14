وزير الخارجية السوري يتوجه إلى تركيا في أول زيارة رسمية

أعلن وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى أنقرة في أول زيارة رسمية لمسؤول سوري في الإدارة الجديدة لتركيا.

الشيباني يزور تركيا في اول زيارة رسمية لمسئول سوري

وقال الشيباني "‏سنمثل سوريا الجديدة غدا الأربعاء في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاما".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد زار دمشق في 22 ديسمبر 2024، ليكون بذلك أول وزير خارجية يزور سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وخلال زيارته، التقى فيدان بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، وأشار إلى أهمية التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.

كما أعرب عن تطلعه لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال الحوار والتنسيق المشترك.

التمهيد لزيارة محتملة للرئيس التركي إلى سوريا

وقالت مصادر إعلامية: إن زيارة فيدان لدمشق قد تكون تمهيدا لزيارة محتملة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة السورية، حيث أشار مسؤولون أتراك إلى أن الرئيس يفكر في القيام بهذه الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا استقبلت منذ انطلاق شرارة الأحداث في سوريا عام 2011 أكثر من 3.6 مليون نازح سوري معظمهم من اللاجئين المسجلين تحت الحماية المؤقتة، يعيش غالبيتهم في المدن الكبرى مثل إسطنبول، غازي عنتاب، وهاتاي، بينما يعيش جزء منهم في مخيمات اللاجئين التي تديرها الحكومة التركية.

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