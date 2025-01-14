محافظ الوادي الجديد يتفقد عددا من المناطق بقرى الأربعين بباريس

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية موسعة؛ للقرية الرابعة بقرى الأربعين بمركز باريس، رافقه خلالها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبدالناصر صالح رئيس المركز، وعددٌ من المسئولين.

وتفقد محافظ الوادي الجديد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدرسة القرية، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب وعدم وجود شكاوى أو عقبات، موجهًا بتكثيف القوافل التعليمية لقرى الأربعين.

كما تفقد الزملوط، موقف المنازل الريفية غير المستغلة، موجهًا بإعداد لجنة لفحص المنازل، ورفع كفاءة ما يحتاج منها، ووضع خطة لاستغلالها بالشكل الأمثل، وواصل بتفقّد محطة تنقية المياه بالقرية المنفذة بالتعاون مع الجمعية الشرعية لخدمة الأهالي، موجهًا بإعداد دراسة لاستغلال المنشآت الكائنة بمحيط المحطة.

أحقية المواطن في وزن الخبز...

هذا فيما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أحد المخابز بمركز باريس في جولةٍ مفاجئة؛ للتأكد من مطابقة الوزن والمواصفات والاطمئنان على مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

حيثُ وجّه محافظ الوادى الجديد، بعرض مذكرة بالتوقيتات المناسبة لتشغيل المخبز بما يلائم المواطنين، كما أكّد على أحقية المواطن في وزن الخبز عند الشراء للتأكد من مطابقة المواصفات دون اعتراض أصحاب المخابز.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد المحافظ أعمال رصف الانترلوك بالشوارع الداخلية لمركز باريس؛ مُوجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للخطة الزمنية المحددة.

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