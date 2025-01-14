جولة مفاجئة لمحافظ الوادي الجديد لتفقّد مخابز باريس

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أحد المخابز بمركز باريس في جولةٍ مفاجئة؛ للتأكد من مطابقة الوزن والمواصفات والاطمئنان على مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

ووجّه محافظ الوادى الجديد، بعرض مذكرة بالتوقيتات المناسبة لتشغيل المخبز بما يلائم المواطنين، كما أكّد على أحقية المواطن في وزن الخبز عند الشراء للتأكد من مطابقة المواصفات دون اعتراض أصحاب المخابز.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد المحافظ أعمال رصف الانترلوك بالشوارع الداخلية لمركز باريس؛ مُوجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للخطة الزمنية المحددة.

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