الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس للوقوف على انضباط امتحانات نصف العام بالوادي الجديد

امتحانات النقل بالوادي
امتحانات النقل بالوادي الجديد، ڤيتو

يواصل قيادات التعليم بمحافظة الوادى الجديد، متابعة انتظام طلاب صفوف النقل بلجان سير الامتحانات، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لسير العملية الامتحانية لأداء رابع أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بعيدًا عن أي قلق أو توتر.

 

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على  انتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل اللجان لأداء الامتحان مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، لافتًا أنه حال وجود أي مشكلات أو عوائق يجري وضع الحلول الفورية، معربًا عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على مديري المدارس بتوفير الهدوء والنظام داخل اللجان، وقيام عناصر أمن المدرسة بدورها خلال فترة الامتحانات من خلال غلق بوابات المدارس، وعدم السماح بالدخول لغير الطلاب والمعلمين، إضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة، ومديري الإدارات.

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