الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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سياسة

هكذا يواجه القانون ظاهرة التنمر بعقوبات قاسية

التنمر، فيتو
التنمر، فيتو

التنمر من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد السلم المجتمعي، مما دفع المشرّع المصري إلى التصدي لها بتعديلات صارمة في قانون العقوبات.

ما هو التنمر ؟ 

عرّف القانون التنمر بأنه أي سلوك يتضمن استعراض قوة أو سيطرة من الجاني على الضحية بهدف الحط من كرامتها، يشمل ذلك الإهانات المباشرة أو غير المباشرة، التحرش، والمضايقات عبر الإنترنت.

وتتنوع أشكال التنمر بين التنمر اللفظي، التنمر الجسدي، والتنمر الإلكتروني، ويهدف كل منها إلى إيذاء الضحية والتقليل من شأنها، ما قد يُلحق بها أضرارًا نفسية أو اجتماعية طويلة الأمد.

عقوبة التنمر في القانون

يعاقب القانون مرتكبي التنمر بالحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه. في حال كان الجاني في موقع سلطة، كأن يكون مدرسًا أو مديرًا، أو إذا كان التنمر يستهدف شخصًا من ذوي الإعاقة، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

اليوم العالمي لمكافحة التنمر 

يذكر أن اليونسكو أعلنت الخميس الأول من شهر نوفمبر من كل عام يومًا دوليًا لمكافحة كافة أشكال العنف والتنمر في المدارس، وتم الاحتفال به أول مرة في 2008 وجاء في الإعلان: فلنرجو أن يكون أول احتفال بهذا اليوم الدولي فرصة لتعزيز الوعي العالمي تعزيزًا كبيرًا بحجم هذه الآفة وبضرورة استئصال شأفتها بأسرع طريقة ممكنة، فالقضاء على العنف والتنمر في المدارس قضية عامة تعنينا جميعًا، ويشمل هذا التلاميذ وأولياء أمورهم والأوساط المعنية بالتربية والتعليم والمواطنين العاديين.

كما اعلنت الدولة محاربة التنمر الالكتروني وكافة أشكال التنمر بالمدارس تحت شعار: لا مكان للخوف - القضاء على العنف في المدارس من أجل تحسين الصحة النفسية والتعلم.

وترى الدولة أن مكافحة التنمر واجب عليها، فالقانون له قوة الردع والزجر بالجاني ولم يكن كافيًا التشريعات القديمة لحماية المواطنين من كافة وسائل التنمر، لذا كان لابد من بذل جهد كبير لوقف جريمة التنمر، خاصة البعض يتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة لا يقصد بها الاضرار بالمجني عليه، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة متكاملة الأركان تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، فكان من الواجب إيجاد ظروف مشددة أخري خاصة حال ارتكاب 

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