مدير تعليم الدقهلية يواصل متابعاته الميدانية لسير امتحانات صفوف النقل

قام الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري في إدارة غرب المنصورة التعليمية بمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الدقهلية.

المتابعة الميدانية لسير امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية بإدارة غرب المنصورة



-ماهر خميس تعليم أساسي

-المالحة الابتدائية المشتركة

-المالحة الإعدادية المشتركة

-الشهيد أحمد محمود أبو النجا الثانوية المشتركة



وأدى طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

والصف الخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

والصف السادس الابتدائي امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية

والصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة الإنجليزية

والصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الهندسة

والصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات

و الصف الثاني الثانوي مادتي الفيزياء والتاريخ

وخلال الجولة وجه مدير المديرية القائمين على العملية الامتحانية بضرورة العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب بما يضمن سهولة سير الامتحانات.



كما شدد على الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع ضمان توفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة داخل اللجان.

وأكد أيضًا على أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين مع التشديد على تطبيق القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لضمان نزاهة العملية الامتحانية

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