وكيل تضامن الدقهلية توجه بإعادة التدقيق للمستحقين في "سكن كريم" بشربين

ترأست الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اجتماعا بحضور مدير إدارة شربين والاخصائين ورؤساء الوحدات بمقر جمعية المحافظة على القرآن الكريم بشربين.

جاء ذلك خلال زيارة عاجلة لادارة شربين الاجتماعية؛ لوضع آليات تطوير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقد الاجتماع برؤساء الوحدات الاجتماعية لتنفيذ آليات برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي.

إعادة تدقيق وبحث الحالات المستحقين "سكن كريم"

وخلال الاجتماع وجهت مدير المديرية رؤساء الوحدات بالمشاركة ومعاونة اللجان المشكلة من محافظة الدقهلية لاعادة تدقيق وبحث الحالات المستحقين "سكن كريم" كما وجهت بتوفير كافة الخدمات والرعاية اللازمة لتلك الأسر في حالة الاستحقاق

برفع كفاءه مقر تضامن شربين وعمل الصيانات اللازمة.

وعقب انتهاء الاجتماع توجهت "جلالة" لزيارة تفقدية لمبني ديوان الإدارة الاجتماعية في شربين ووجهت برفع كفاءه المقر وعمل الصيانات اللازمة.

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