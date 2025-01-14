ندوات جديدة لتضامن الدقهلية للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات

انطلقت سلسلة ندوات جديدة من التوعية بمخاطر الإدمان من قاعة احد الجمعيات بأجا للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات لمديرية تضامن الدقهلية.

انطلاق سلسلة ندوات جديدة من التوعية بمخاطر الإدمان لتضامن الدقهلية

و تاتي الندوات في إطار توجيهات الدولة المصرية وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة وعلاج الإدمان، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتحت إشراف الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

الندوات لنقل تلك الرسائل إلى الأسر

وتم عقد ندوة موسعة بحضور الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة لنقل تلك الرسائل الي الأسر المستهدفة

الهدف من الندوات في تضامن الدقهلية

وتتضمن خطة الندوات استهداف عدد من مراكز محافظة الدقهلية ،تهدف تلك الندوات إلى رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع باختلاف أعمارهم وثقافاتهم وبيئاتهم والعمل على خفض معدلات التعاطي وإدمان المواد المخدرة مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة باستخدام العديد من الأنشطة والفعاليات وإتاحة الفرصة معهم للمعرفة والمعلومة.

كانت الندوة بحضور ومشاركة مكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات وحاضر فيها بلال شعبان مسئول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعرفات الطمبولي مدير إدارة أجا الاجتماعية.

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