الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوات جديدة لتضامن الدقهلية للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات

ندوات لتضامن الدقهلية
ندوات لتضامن الدقهلية عن علاج الإدمان، فيتو

انطلقت سلسلة ندوات جديدة من التوعية بمخاطر الإدمان من قاعة احد الجمعيات بأجا للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات لمديرية تضامن الدقهلية.

انطلاق سلسلة ندوات جديدة من التوعية بمخاطر الإدمان لتضامن الدقهلية 

و تاتي الندوات في إطار توجيهات الدولة المصرية وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة وعلاج الإدمان، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  وتحت إشراف الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

الندوات لنقل تلك الرسائل إلى الأسر

وتم عقد ندوة موسعة بحضور الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة لنقل تلك الرسائل الي الأسر المستهدفة

 

الهدف من الندوات في تضامن الدقهلية 

 وتتضمن خطة الندوات استهداف  عدد من مراكز محافظة الدقهلية  ،تهدف تلك الندوات  إلى رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع باختلاف أعمارهم وثقافاتهم وبيئاتهم والعمل على خفض معدلات التعاطي وإدمان المواد المخدرة مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة باستخدام العديد من الأنشطة والفعاليات وإتاحة الفرصة معهم للمعرفة والمعلومة.

كانت الندوة بحضور ومشاركة مكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات وحاضر فيها  بلال شعبان مسئول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعرفات الطمبولي مدير إدارة أجا الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي بالدقهلية الدكتورة مايا مرسى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المواد المخدرة محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية مخاطر الادمان مكافحة وعلاج الإدمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

تضامن الإسماعيلية تنفذ أنشطة مكثفة لتعزيز الرعاية الاجتماعية والتوعية بأهمية التعليم (صور)

تضامن الدقهلية تنظم قوافل طبية بمراكز دكرنس وأجا

تضامن الدقهلية تقدم 49 ألف خدمة متنوعة ضمن مبادرة "بداية"

تضامن الفيوم تسلم 364 سماعة طبية للمرضى غير القادرين
ads

الأكثر قراءة

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

وصلت إلى حد الضباب، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي ومحور التعمير بسبب الشبورة الكثيفة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والجمبري وانخفاض كبير في قشر بياض

مش أول مرة يحصل معاها كدا، الصيدلي المتهم بإنهاء حياة سيدة بحقنة مضاد حيوي بالمنوفية يكشف مفاجأة

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

خبير يكشف عن خدعة كبرى يتعرض لها الشعب الإثيوبي ويرد على مزاعم دعاء المصريين بانهيار السد

رد حاسم من زوجة مدحت شلبي بشأن حالته الصحية وتوجه رسالة للمشككين

منوعات

المزيد

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

ظلوا عدة أشهر تحت الأرض، وفاة 100 عامل غير شرعي داخل منجم ذهب بجنوب إفريقيا (فيديو)

معارضة للنظام من داخل بيت الأسد، من هي مجد جدعان العائدة لسوريا بعد هروب 17 عاما (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية