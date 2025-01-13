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محافظات

وكيل تعليم سوهاج يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل بجهينة (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج جوله تفقدية بعدد من المدارس بإدارة جهينة التعليمية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥للمتابعة المستمرة للاطمئنان على انتظام الامتحانات بمختلف مدارس المحافظة بهدف توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله وييسر لتحقيق أعلى الدرجات والتفوق الدراسي.
وكيل تعليم سوهاج يتفقد امتحانات النقل بجهينة 

 

 

وشملت الجولة زياره مدرسة  جهينة الاعداديه القديمة المشتركه ومحمود صقر الثانويه المشتركه اطمئن خلالها على تنفيذ كافه القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى يؤدى خلالها مايقرب  من مليون و(١٤٠ ألف طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم العام والفنى الامتحانات داخل  ١٩١٥ مدرسه على مستوى المحافظة.

 

أكد خلالها على إنتظام الامتحانات بدون أيه معوقات حيث لم ترصد غرف العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية بمختلف المدارس والمراحل التعليمية اى شكاوى أو مخالفات مشيرا إلى أن جميع اسئلة الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط وطبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

 

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تطبيق أعلى مستوى من الدقه والعدالة خلال أعمال التصحيح ورصد الدراجات وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهوله وييسر من خلال بيئه هادئه داخل اللجان.

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