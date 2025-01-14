الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية يوم علمي بمستشفى السنبلاوين لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد

ندوة بمستشفي السنبلاوين،
ندوة بمستشفي السنبلاوين، فيتو

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية لجنة موسعة من الطب العلاجى بتفقد مستشفى السنبلاوين العام للوقوف على أهم المستجدات فيما يتعلق بإدخال الخدمات التخصصية الدقيقة.

يوم علمي بمستشفى السنبلاوين لشرح  قانون المسئولية الطبية الجديد

ترأس فريق الطب العلاجى الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى علاوة على الدكتورة مروة عفيفى  مسئول وحدة المستلزمات والدكتور  اسامة عباس مشرف المستشفي.

تفقد العنايات والمناظير والاستقبال بمستشفي السنبلاوين

شمل المرور تفقد أقسام العنايات والمناظير والاستقبال وأعمال تجهيز قسمى علاج التصلب المتعدد  وإذابة الجلطات المخية الجددين ليكونوا ضمن الخدمات المتخصصة التي يتم التجهيز لتوفيرها لاول مرة بمستشفي السنبلاوين.

مراجعة تفعيل البروتوكولات الطبية الموحدة 

وتابع الزيارة بتفقد  قسم الكلي الصناعي  ووحدة معالجة المياه والتأكد من جودة  الخدمة المقدمة لافتا إلى مراجعة تفعيل البروتوكولات الطبية الموحدة والمعممة من وزارة الصحة.

تنظيم يوم علمي بحضور اطباء المستشفي  لشرح  قانون المسئولية الطبية الجديد

وعقب الجولة تم نتظيم يوم علمي بحضور اطباء المستشفي  لشرح  قانون المسئولية الطبية الجديد وأهميته فى تحديد علاقة متوازنة بين الطبيب والمريض.

صحة الشرقية: تمريض المديرية يتابع العمل بفاقوس المركزي

صحة الشرقية تعلن افتتاح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى ههيا

تقييم وقراءة تحليل الغازات بالدم 

كما ألقى الدكتور سامة ابراهيم الشحات استشاري امراض الكلي وسفير الجمعية العالمية لامراض الكلي محاضرة علمية عن كيفية التعامل مع حالات الفشل الكلوي وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية واستشاري امراض الكلي  محاضرة أخرى عن كيفية تقييم وقراءة تحليل الغازات بالدم وأهميته في التعامل مع كافة حالات الطواريء والحرجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمة المقدمة الطب العلاجى الدقهلية المسئولية الطبية بروتوكولا سيد فاروق جوده الخدمه قانون المسئولية الطبية وكيل المديرية مستشفى السنبلاوين العام

مواد متعلقة

صحة الشرقية: تمريض المديرية يتابع العمل بفاقوس المركزي

صحة الشرقية تعلن افتتاح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى ههيا

بروتين نباتي يحسن من صحة القلب ويكافح الأمراض، تعرف على فوائد الفاصوليا السوداء

مافيا التحاليل الطبية.. عندما تتحول صحة المصريين إلى مشروع استثمارى.. أصحاب المعامل يكشفون المستور.. ومطالب بالتدخل الفورى
ads

الأكثر قراءة

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

نائب: الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب!

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

الهلال السعودي يقرر تجميد نيمار ويبحث عن بديله

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

وفاة نجل الفنان الراحل رياض القصبجي

خبير أراضي يكشف سر رفض أمريكا إطفاء حرائق كاليفورنيا سريعًا

ترامب يعلن موعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منوعات

المزيد

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الثلاثاء 14 يناير بالسوق المحلي؟

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نوتنجهام فورست (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية