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صحة الدقهلية تنظم 4 ورش عمل لتأهيل الكوادر الطبية والإدارية (صور)

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

 نظمت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية صحة الدقهلية، ورش عمل تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية والإدارية لدور مساعدي مدير المنشأة الصحية. 

 4 ورش عمل لتأهيل الكوادر الطبية والإدارية  لدور مساعدي مدير الرعاية الأساسية 


استمرت الورشة على مدار 4 أيام بمشاركة 36 من مقدمى الخدمة  بنحو 18 منشأة للرعاية الأساسية كمرحلة أولى وذلك فى  إطار استحداث دور جديد "لمساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية لصحة الأم والطفل".

 جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة والدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية لـ الطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى وبإشراف مباشر من الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة.

استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وتعزيز الخدمات


وأوضح وكيل الوزارة  أن  هذا الدور يعكس استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، مشيرًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية.


متابعة المظهر العام والالتزام بالزي الرسمي في أماكن تقديم الخدمة

فيما كشفت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن البرنامج التدريبي  اشتمل على التعريف بدور مساعدي مدير المنشأة في الإشراف على تقديم الخدمات الصحية وفقًا لأعلى المعايير، لافتة إلى أن مهامهم تشمل متابعة المظهر العام والالتزام بالزي الرسمي في أماكن تقديم الخدمة.

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التأكد من توافر المستلزمات الطبية والتجهيزات


وأشارت إلى أن مهام مساعد مدير المنشأة تتضمن أيضًا التأكد من توافر المستلزمات الطبية والتجهيزات الأساسية ومراقبة الأداء الفني والالتزام بتطبيق بروتوكولات الرعاية الصحية فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.
 

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