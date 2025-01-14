الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

أبرزها جثة السنوار، مطالب اللحظات الأخيرة تهدد بفشل اتفاق غزة

السنوار، فيتو
السنوار، فيتو

تزايدت حالة الجدل في المشهد الإسرائيلي، خلال الساعات الأخيرة، حول احتمالية فشل  اتفاق الهدنة المرتقب في غزة، خلال مرحلة اللمسات النهائية.

احتمالية فشل  اتفاق الهدنة المرتقب في غزة

وبحسب وسائل إعلام عبرية، لا تزال هناك مطالب إضافية تثير اللغط والخلافات بين إسرائيل وحماس، أبرزها عدم موافقة تل أبيب على بند إنهاء الحرب، مقابل مطلب حماس بتسليمها جثة زعيمها السابق يحيى السنوار.

وتقول القناة 14 الإسرائيلية إن رسائل حماس لا تزال تشير إلى المطالبة بوقف الحرب كشرط إضافي للإفراج الجزئي عن رهائن ليسوا بالضرورة على قيد الحياة.

جثة السنوار تعرقل اتفاق وقف اطلاق النار

وتصر إسرائيل من جهتها على بند عدم إنهاء الحرب، كما حدث في اتفاق لبنان، حتى يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير الاتفاق أمام ائتلافه، وهو بالفعل ناجح في ذلك حتى الآن، بحسب القناة.

وخلال الساعات الأخيرة، طالبت حماس بتسليمها جثة السنوار، لكن العديد من المسؤولين الإسرائيليين ردوا عليها بقوة في العديد من المواقع الإسرائيلية، ومنها واللا والقناة 14، مؤكدين رفض ذلك.

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إسرائيل بنيامين نتنياهو تل أبيب جثة السنوار حال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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