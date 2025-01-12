أبو الغيط يدعو إلى أن تكون العملية الانتقالية في سوريا بمشاركة واسعة

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماعات التي استضافتها المملكة العربية السعودية بالرياض اليوم ١٢ يناير حول سوريا، وهي الاجتماعات التي ضمت عددا من وزراء الخارجية العرب، بمن فيهم وزير خارجية الإدارة الجديدة في سوريا، وكذلك وزراء ومسؤولين لعدد من الدول الأجنبية ومنظمات دولية وإقليمية.

الوضع السوري وكيفية دعم سوريا

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن الاجتماعات تناولت الوضع السوري وكيفية دعم سوريا في خوض مرحلة جديدة تشهد انتقالاُ صعبا، محفوفا بتحديات عديدة وكبيرة، تحقيقاُ لتطلعات الشعب السوري بعد طول معاناة.

أهمية وجود عملية انتقالية

واوضح المتحدث ان الاجتماعات أكدت أهمية وجود عملية انتقالية آمنة وشاملة ممثلة للجميع مع اهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية وهويتها المتنوعة والمنفتحة.

كما أكد المتحدث أن الاجتماعات شهدت حوارات شفافة وصريحة عكست رغبة صادقة من الجميع في أن تكون سوريا المستقبل عضوا ايجابيا في الأسرة العربية والإقليمية.



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