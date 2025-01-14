مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة يحصل على اعتماد الرقابة الصحية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة على اعتماد GAHAR، ليصبح بذلك أول مركز معتمد بجامعة المنصورة، وذلك في مقدمة ثماني منشآت صحية أخرى بالجمهورية.

اعتماد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة

ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة إلى الدكتور محمد غنيم، مؤسس المركز وأحد رواد زراعة الكلى في مصر والعالم، والذي يُعد من العلماء الأجلاء والرموز العظيمة التي تذخر بها جامعة المنصورة، وقد كان له دور رائد في تأسيس المركز حتى أصبح واحدًا من أكبر المراكز العالمية الرائدة في مجال زراعة وجراحات الكلى، ونموذجًا رائدًا داخل مصر للمراكز الطبية المتخصصة التي تقدم خدمات طبية نوعية في مختلف التخصصات، كما أنه كان اللبنة الأولى داخل جامعة المنصورة لتصبح عاصمة للطب في مصر، والتي تضم الآن بين جنباتها 13 مستشفى ومركزًا طبِّيًّا متخصصًا.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة لإدارة المركز برئاسة الدكتور باسم صلاح، للإنجاز الكبير الذي حققه المركز بحصوله على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية كأول مركز طبي في جامعة المنصورة، ودعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد. مشيدًا بجهود فرق الجودة في تعزيز ثقافة الجودة بين كافة فريق العمل بالمركز، مؤكدًا أن الحصول على اعتماد GAHAR يعد تتويجًا للجهود الحثيثة في تقديم خدمات صحية نوعية متميزة تلبي أعلى معايير الجودة في العالم.

وأكَّد "خاطر" أن هذا النجاح هو فخر للقطاع الطبي بها ولكل منتسبي الجامعة، موجهًا التحية والتقدير لإدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف شومه، عميد الكلية، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، لجهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب نحو المضي قدمًا في إنجاز ملف الاعتماد في مختلف المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة.

وبحسب البيان الصادر عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أكَّد الدكتور أحمد طه أن اعتماد المنشآت الطبية يمثل خطوة محورية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية عالية التخصص، مشيرا إلى أن مركز الدكتور محمد غنيم يُعد الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا في علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وزراعة الكلى، موضحًا الدور الحيوي للمركز في خدمة أهالي الدلتا.

وجه الدكتور أحمد طه التهنئة إلى فرق الجودة بالمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد، مشيدّا بجهود فريق العمل بجامعة المنصورة.

موافقة اللجنة العليا للاعتماد على اعتماد المنشآت الصحية

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة العليا للاعتماد على اعتماد المنشآت الصحية تتم بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًّا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للتأكد من التوافق التام مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًّا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQUA)، فضلًا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة لضمان النزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح، إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

جدير بالذكر أن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كان قد وقع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في عام 2023، لمنح "شهادة دبلوم مهني" يتم من خلاله تخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدته الهيئة، ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية (GAHAR EGY-CAP)، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد الهيئة برئاسة الدكتور أحمد طه، تم خلالها عرض خطة اعتماد المنشآت الصحية بجامعة المنصورة.

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