تحرك برلماني بشأن مستجدات مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

وجهت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مستجدات مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

تفاصيل مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه في مارس 2022 تعاقدت وزارة التعليم العالي مع إحدى شركات الاتصالات، على ميكنة المستشفيات الجامعية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، من أجل المساهمة في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي بمختلف قطاعاتها.

ميكنة المستشفيات الجامعية بهدف ملف شامل للمواطنين

وقالت النائبة: الحكومة أنذاك أكدت أن هذا مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، يهدف إلى خلق ملف كبير شامل للمواطنين ومن المخطط أن يرتبط بمشروع التأمين الصحي الشامل.



توقيع عقد شراكة ميكنة المستشفيات الجامعية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه أعلنت وقتها إحدى شركات الاتصالات أن توقيع عقد الشراكة يستهدف جميع المستشفيات الجامعية في مصر وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم تم الإعلان عن التعاقد مع شركة لتصميم البرمجيات لتقديم حلول لنظام إدارة المستشفيات وحفظ وأرشفة ملفات المرضى.

تحذير من التعامل مع الشركة المنفذة

وقالت: بعد فترة قصيرة فوجئنا في سبتمبر ٢٠٢٢ أنه تم نشر تحذير من الشركة المنفذة بعدم التعامل مع العضو المنتدب بسبب عزله عن منصبه بالشركة، بسبب بعض المخالفات الإدارية، بعدما ظهرت بعض البيانات التي تشير إلى فشل وإخفاق الشركة في التنفيذ لمشاريع داخل وخارج مصر مثال مستشفيات أندلسية، مستشفيات العربي، مستشفى قصر العيني الفرنسي العيادات الخارجية، وغيرها من المشاكل في التطبيق داخل وخارج مصر.

مطالب بكشف مستجدات ميكنة المستشفيات الجامعية

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الموقف الحالي بشكل عام لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بشكل مُفصل منذ تاريخ الإعلان عنه وحتى الآن، بجانب توضيح المخصصات المالية والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، مع توضيح الجدول الزمني المقترح للانتهاء من المشروع.

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