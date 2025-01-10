الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

إجراء 445 ألف جلسة وبدء تطبيق بروتوكول العلاج النفسي لمرضى الكلى بالقليوبية خلال 2024

مستشفيات الدقهلية،
مستشفيات الدقهلية، فيتو

استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية،  مؤشرات أداء إدارة الكلى، خلال العام الماضى، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى. 


وكشف وكيل الوزارة، أن العام 2024 شهد  إجراء 445 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 3000 مريض غسيل كلوي مزمن، بالإضافة إلى  قرب الانتهاء من تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي حميات المنصورة والخاصة بمرضى نقص المناعة المكتسبة. 

توفير 37 ماكينة غسيل كلوي جديدة


وأضاف الدكتور أحمد البيلى، وكيل الطب العلاجي، أنه خلال العام الماضى جرى توفير 37 ماكينة غسيل كلوي جديدة، ليصبح عدد ماكينات الغسيل نحو 1050 ماكينة تستوعب ما يزيد على 4000 مريض علاوة  بدء بروتوكول التقييم والعلاج النفسي لمرضى الكلى بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي بلقاس.

 

فيما أكد الدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الميكنة بكافة وحدات الكلي وإدخال الحالات والمتابعة اليومية لذلك بواسطة فريق الميكنة بالوزارة وإدارة الكلي بالمديرية وإجراء العديد من جلسات فصل البلازما بوحدة الكلى بمستشفى شربين المركزي.


ولفت مدير إدارة الكلى، إلى أن سلسلة إنجازات الإدارة خلال العام الماضى اشتملت إلى جانب ما سبق على التالي:

- عقد العديد من المحاضرات والدورات التدريبية للتمريض بنقابة التمريض.

- متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل الكلوي بكافة وحدات الغسيل الكلوي التابعة لنا 

- توفير خدمة غسيل الكلي (طوارئ) بمعظم وحدات الكلى بالمحافظة وتسهيل  كافة العقبات لحصول المرضى علي أفضل مستوى من الخدمة 

- بدء صرف مستلزمات الكلي بالوحدات عن طريق منظومة الشراء الموحد اليا وتخصيص صيدلي بكل وحدة لطلب مستلزمات الكلي المتخصصة
 

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