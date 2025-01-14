مكتبة المستقبل تنظم ندوة "كتابة الإبداع الأدبي"، الخميس

تنظم مكتبة المستقبل ندوة “كتابة الإبداع الأدبي” الجزء الأول، وذلك فى الساعة الخامسة من مساء بعد غد الخميس الموافق 16 يناير، ويحاضر فيها الدكتور عمر توفيق، الكاتب المسرحي والباحث الأكاديمي.

وتهدف الندوة إلى إثارة العديد من القضايا التي تتعلق بالكتابة والإبداع الأدبي وإظهار الدور الذي تؤديه اللغة في البناء الأدبي، وتجلية بعض القيم الفنية والتعبيرية، وكيف تتحول إلى إبداع في المجال الأدبي.

محاور الندوة تتناول الإبداع الأدبي على مر العصور، أنواع الإبداع الأدبي، أسس الكتابة الابداعية، الرواية - القصة - السيناريو - النص المسرحي.

ندوة “أنماط الشخصية وكيفية التعامل معها”

وفى السياق ذاته، تنظم مكتبة المستقبل أيضا فى الساعة السادسة من مساء يوم السبت 18 يناير الجاري، ندوة بعنوان "أنماط الشخصية وكيفية التعامل معها "، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على خصائص الشخصية المختلفة والعوامل المؤثرة على تشكيلها، وأنواع الشخصيات وطرق التعامل معها إذ تتناول أنواع الشخصيات البصرية، والسمعية، والحسية، وطرق التعامل مع كل واحدة على حدة، وتناقش بالتفصيل صفات كل شخصية وما تتميز به من مزايا وعيوب، وكيف يمكن الدمج بين أكثر من نمط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.