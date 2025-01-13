حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تسير بشكل إيجابي

أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها أجرى مباحثات مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، مشيرة إلى أنها تتعامل بجدية مع كافة المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة.

كلمة الرئيس الأمريكي

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في خطاب الوداع مساء اليوم الإثنين، إن سكان قطاع غزة عاشوا الجحيم والفلسطينيون يحتاجون إلى السلام، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد بايدن: "نحن على وشك التوصل لاتفاق لـ وقف إطلاق النار في غزة".

حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين

وأضاف: إن الولايات المتحدة عملت على حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين.

وتابع بايدن: هجمات طهران على إسرائيل فشلت لأننا حشدنا دولا للتصدي لها.. كذلك فأن إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في السلطة"، مشددا علي أن الجمهورية الإيرانية باتت أضعف خلال يومنا هذا.

فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما.

وأضاف بايدن: "الولايات المتحدة تنتصر ونحن في وضع قوة بينما خصومنا في حالة ضعف.. بلادنا أصبحت أقوى خلال فترة إدارتي وأكثر استعدادا من أي وقت مضى.. شكلنا تحالفات جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمواجهة العدائية الصينية.. حلف الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى".

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة حشدت 50 دولة من أجل الوقوف إلى جانب أوكرانيا، لافتا إلي أن بوتين ظن أنه سيجتاح كييف خلال أيام لكن هذا لم يحدث.

وتابع بايدن: "روسيا تعاني لاستبدال ما تخسره في ساحة المعركة من معدات ومقاتلين".

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