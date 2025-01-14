التقرير الطبي يكشف تفاصيل حالة مصاب في حريق شقة بالسلام

كشف التقرير الطبي لشخص أصيب بحالة اختناق خلال نشوب حريق داخل شقة بمساكن العبد في منطقة السلام انه لا توجد أي إصابات سوى الاختناق وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصاب وخرج من المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة مساكن العبد في منطقة النهضة بالسلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق، ومنع امتداده إلى باقي العقارات المجاورة.

وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح لتجنب الحرائق في المنزل

تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.

الصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق.

تجنب التدخين في المنزل دائمًا.

تجنب ترك الطعام على الموقد دون الانتباه إليه.

توفير طفاية حريق في المنزل فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق في المنزل.

فتح النوافذ ليلًا لتجنب الاختناق من الدُّخَان الناتج عن النار أو تسرب الغاز.

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