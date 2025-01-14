الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة أحد المصابين في حادث تصادم أتوبيسين وتريلا على الطريق الإقليمى بالشرقية

إسعاف
إسعاف

 لقى أحد المصابين ويدعى"محمد.ع.ن"مقيم بأحد قرى مركزمنيا القمح في حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكبا وسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بنها بين قريتي حفنا والبلاشون بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية، حتفه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة 14 راكبا في تصادم أتوبيسين وتريلا على الطريق الإقليمى بالشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. إصابة 14 شخصا في حادث مروري 

 وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكبا وسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بنها بين قريتي حفنا والبلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. 

 

جرى الدفع 13 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل 13 مصابا إلى  مستشفى السعديين المركزي ونقل المصاب الآخر إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، (قبل أن يلفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بجروحه الخطيرة)، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

 وتعرف  حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث تصادم الطريق الاقليمى بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث المحافظات حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مصرع طالب ثانوى وإصابة آخر أثناء ذهابهما لدرس فى المنوفية

بشرى سارة، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

اليوم، ختام امتحانات الصف الثالث الابتدائي بالشرقية بـ"اللغة العربية والخط والاملاء"

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

حجبت الرؤية تمامًا، شلل مروري في الشرقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة

كيف تتصرف حال واجهتك مشكلة لرفع مستندات التقديم على شقق سكن كل المصريين 5؟
ads

الأكثر قراءة

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

الإفراج عن ألف أسير دون البرغوثي، تفاصيل اللمسات النهائية لاتفاق إنهاء الحرب في غزة

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر: رسالة والدة طالبة الإسكندرية بعد وفاتها، انتشار فطر "زومبي" بسبب حرائق أمريكا، مفاجأة في وفاة سيدة بحقنة مضاد حيوي

منوعات

المزيد

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية