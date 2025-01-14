كانوا في طريقهم لأداء الامتحانات، مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين بانقلاب سيارة بالفيوم

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 12 آخرين، في حادث انقلاب سيارة أجرة، كانوا يستقلونها وهم في طريقهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي

تفاصيل الحدث وقرار النيابة العامة

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بانقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين منهم 9 طلاب كانوا في طريقهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة تم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وقرر انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتحديد مسئولية السائق عن الحادث، وتولى التحقيق.

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