انتظام طلاب النقل بامتحانات نصف العام بمدارس الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، انتظام طلاب صفوف النقل بلجان سير الامتحانات، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لسير العملية الإمتحانية لأداء ثالث أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأشار وكيل التعليم، إلى المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بعيدا عن اى قلق أو توتر.



واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان لأداء الامتحان مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، لافتًا انه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية، معربًا عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على مديري المدارس بتوفير الهدوء والنظام داخل اللجان، وقيام عناصر أمن المدرسة بدورها خلال فترة الامتحانات من خلال غلق بوابات المدارس، وعدم السماح بالدخول لغير الطلاب والمعلمين، إضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة، ومديري الإدارات.

هذا ويؤدي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.