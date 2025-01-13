وكيل تعليم الوادي الجديد يستأنف جولاته لمتابعة لجان الامتحانات (صور)

استأنف المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية لمتابعة منظومة العمل بامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، تضمنت الجولة مدرستى الخارجة الرسمية للغات والخارجة الإعدادية المشتركة.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، أن الإمتحانات تسير بشكل هادئ ومستقر فضلا عن إنضباط واستقرار منظومة العمل، معربا عن امتنانه وتقديره لتعاون جميع القائمين بأعمال الإمتحانات لما شهده من حسن الأداء والدقة لإنجاز العمل بكل كفاءة، متمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.

انتظام طلاب النقل بالوادي الجديد

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، انتظام طلاب صفوف النقل بلجان سير الإمتحانات، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لسير العملية الامتحانية لأداء ثالث أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأشار وكيل التعليم، إلى المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بعيدا عن اى قلق أو توتر.

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على إنتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل اللجان لأداء الامتحان مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة، لافتًا أنه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية، معربًا عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على مديري المدارس بتوفير الهدوء والنظام داخل اللجان، وقيام عناصر أمن المدرسة بدورها خلال فترة الامتحانات من خلال غلق بوابات المدارس، وعدم السماح بالدخول لغير الطلاب والمعلمين، إضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة، ومديري الإدارات.

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