الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعتزم زيارة لوس أنجلوس

ترامب يعتزم زيارة
ترامب يعتزم زيارة لوس أنجلوس، فيتو

حرائق لوس إنجلوس، قال مصدر أمريكي إن دونالد ترامب يعتزم زيارة كاليفورنيا بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة لتقييم أضرار حرائق الغابات والاحتياجات الطارئة وقد تكون الزيارة نهاية الأسبوع المقبل.

ووفق “CNN”، أضاف المصدر "بالنسبة لكاليفورنيا، ينوي الرئيس المنتخب ترامب زيارتها ولكن لم يُحدد الوقت".

ومن المقرر تنصيب ترامب يوم الاثنين المقبل 20 يناير.

وكان  مصدر طبي، قد أعلن أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 24 قتيلا.

ويسعى رجال الإطفاء،  إلى تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة حرائق الغابات، بينما حذر خبراء الأرصاد مجددا من أحوال طقس خطيرة مع عودة الرياح القوية هذا الأسبوع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الدرجة الحمراء بشأن ظروف حرائق شديدة حتى الأربعاء، مع رياح متواصلة بسرعة 50 ميلا (80 كيلومترًا) في الساعة، وهبات عواصف في الجبال تصل سرعتها إلى 70 ميلًا (113 كيلومترًا) في الساعة.

وتسببت الحرائق في لوس أنجلوس أيضا في اندلاع النيران في عشرات الآلاف من الأفدنة وحرق عدد هائل من المباني.

وصدرت أوامر إخلاء لأكثر من 166 ألف شخص، بينما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ 150 مليار دولار.

وكانت عمدة لوس أنجلوس كارين باس، أعلنت  عن مقتل 14 شخصًا وفقدان 12 آخرين بسبب موجة الحرائق التي تضرب الولاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دونالد ترامب كاليفورنيا حرائق الغابات حرائق لوس أنجلوس

مواد متعلقة

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

بيونسيه تتبرع بـ 2.5 مليون دولار لصناديق الإغاثة من حرائق لوس أنجلوس

بسبب وعد من 3 سنوات، انتقادات لاذعة لـ عمدة لوس أنجلوس
ads

الأكثر قراءة

عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" تكشف عن رسالة مؤثرة لوالدة الطالبة ريناد عماد بعد وفاتها

مش أول مرة يحصل معاها كدا، الصيدلي المتهم بإنهاء حياة سيدة بحقنة مضاد حيوي بالمنوفية يكشف مفاجأة

رد حاسم من زوجة مدحت شلبي بشأن حالته الصحية وتوجه رسالة للمشككين

بعد إغمائه داخل الطائرة، ماذا قال طبيب الأهلي عن احتياج وسام أبو علي إلى منظم لضربات القلب

خبير يكشف عن خدعة كبرى يتعرض لها الشعب الإثيوبي ويرد على مزاعم دعاء المصريين بانهيار السد

حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

بشكل مفاجئ، انهيار جزئي لمنزل مكون من 5 طوابق بشبرا وقرار بإخلاء السكان فورا (صور)

جمال سليمان يكشف رأيه في أحمد الشرع ورؤيته لمستقبل سوريا

منوعات

المزيد

ظلوا عدة أشهر تحت الأرض، وفاة 100 عامل غير شرعي داخل منجم ذهب بجنوب إفريقيا (فيديو)

معارضة للنظام من داخل بيت الأسد، من هي مجد جدعان العائدة لسوريا بعد هروب 17 عاما (فيديو)

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية