الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

نيابة عن الرئيس السيسي، سفير مصر بواشنطن يشارك في مراسم تأبين كارتر

جنازة جيمي كارتر،
جنازة جيمي كارتر، فيتو

شارك معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، في مراسم تأبين والجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن.

السيسى يتلقى دعوة رسمية من أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

وكان الرئيس السيسي، قد تلقى دعوة رسمية من أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، خلال وقت سابق، للمشاركة في مراسم الجنازة، وكلف رئيس الجمهورية السفير معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، بالمشاركة نيابة عن سيادته.

وشهدت مراسم الجنازة حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس المنتخب دونالد ترامب، ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد كبير من كبار المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الولايات المتحدة.

 المراسم الرسمية لجنازة كارتر

ومن جانبه، قال السفير زهران، إن مشاركة مصر في المراسم الرسمية لـجنازة كارتر، تأتي في إطار تكريم مصر للرئيس الأمريكي الأسبق الذي كان له دور محوري في صنع السلام وتعزيز القيم الإنسانية التي تُعد منارة للتعاون والسلام بين الشعوب، مضيفًا، أن كارتر إلى جانب الرئيس الراحل انور السادات، بطل الحرب والسلام، مثلا سويًا الرمز الساطع للعمل المخلص الدؤوب صوب تحقيق السلام المبني على العدالة، وتركا سويا بصمة خالدة في التاريخ السياسي والإنساني. واضاف ان أعمال كارتر الإنسانية تجسد نموذجا رفيعًا للمحبة والإخاء، مما يخلد ذكراه كأحد أبرز القادة في خدمة الإنسانية.

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 

وجاءت كلمات الرئيس بايدن وأفراد أسرة الرئيس الراحل والأصدقاء المقربين لتقرن اسم الرئيس جيمي كارتر باسم الرئيس محمد أنور السادات باعتبارهما رواد وصانعي سلام منذ التوصل إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وصمودها أمام التحديات عبر العقود.  

كما شارك السفير زهران في مراسم تأبين الرئيس كارتر، التي أُقيمت يوم 7 يناير في مبنى الكونجرس الأمريكي، حيث ألقى المشاركون، ومن بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، كلمات أشادوا فيها بالإرث السياسي والثقافي للرئيس كارتر، خاصةً دوره التاريخي في توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي مثلت حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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