السبت 11 يناير 2025
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حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

حقنة مضاد حيوى داخل
حقنة مضاد حيوى داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

استقبل مستشفى الباجور التخصصى بمحافظة المنوفية، سيدة تعانى من توقف فى عضلة القلب نتيجة إعطائها جزءا من حقنة مضاد حيوى كاختبار فى إحدى الصيدليات بقرية إسطنها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى للمدعوة “ج.ا” 30 سنة تعانى من توقف بعضلة القلب.

جرعة الاختبار

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها أكد أنها توجهت لإحدى الصيدليات بقرية إسطنها بسبب معاناتها من البرد والحساسية وبعد أخذها لجرعة الاختبار سقطت وتوقف القلب وتم نقلها لمستشفى الباجور لتلقى الإسعافات الأولية، وتم نقلها للعناية المركزة بالمستشفى لكنها فارقت الحياة.

تم استدعاء الصيدلى للاستماع لأقواله، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الجثمان على الطب الشرعى للتشريح وبيان سبب الوفاة.

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