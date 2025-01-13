بعد وفاة سيدة، صيدليات الباجور بالمنوفية تعلق لافتات "عفوا نعتذر عن إعطاء الحقن"

قام العديد من صيادلة مدينة الباجور فى محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، بلصق لافتات على واجهات الصيدليات كُتب عليها «عفوا نعتذر عن إعطاء الحقن بالصيدلية».

ويأتى ذلك بعد وفاة سيدة بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بسبب خضوعها لاختبار حقنة مضاد حيوي داخل إحدى الصيدليات، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتفقد الوعى بعد دقائق قليلة فقط من إجراء الاختبار.

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

وكانت مستشفى الباجور التخصصى بمحافظة المنوفية، استقبلت سيدة تعانى من توقف فى عضلة القلب نتيجة إعطائها جزءا من حقنة مضاد حيوي كاختبار فى إحدى الصيدليات بقرية إسطنها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى للمدعوة “ج.ا” 30 سنة تعانى من توقف بعضلة القلب.

جرعة الاختبار

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها أكد أنها توجهت لإحدى الصيدليات بقرية إسطنها بسبب معاناتها من البرد والحساسية وبعد أخذها لجرعة الاختبار سقطت وتوقف القلب وتم نقلها لمستشفى الباجور لتلقى الإسعافات الأولية، وتم نقلها للعناية المركزة بالمستشفى لكنها فارقت الحياة.

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