التموين: افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة البياضية في الأقصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة البياضية بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” في جميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة تسوق مناسبة تضمن جودة السلع المطروحة وأسعارها المخفضة التي تصل تخفيضاتها إلى 30%.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع في إقامة الأسواق المتنقلة والثابتة بالمحافظات، بما يعزز استقرار السوق المحلي ويخفف الأعباء عن الأسر المصرية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تستهدف هذه الأسواق خلق توازن في الأسواق المحلية وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات الأسر المصرية

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن سوق اليوم الواحد بمنطقة البياضية شهد مشاركة عدد كبير من الشركات والتجار لتقديم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيوت، السكر، الأرز، والمكرونات، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمجمدة، بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين

وأضاف صلاح أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها افتتاح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الأقصر في عدد من المراكز والمدن، مما يعكس حرص الوزارة على تعميم المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين مؤكدًا أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بالمواصفات والجودة.

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