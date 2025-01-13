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أخبار مصر

وزير التموين يبحث تعزيز التعاون مع "أرتك بيبر" في مجال تصنيع الإيثانول والورق

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع
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عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة “أرتك بيبر”، بحضور الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

شارك في الاجتماع من شركة “أرتك بيبر” كل منميشال يارتشينسكي - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وفابيان لاجنسكيولد - عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق، جيري كوسكينن - مستشار المشروع،وذلك لمناقشة سبل التعاون الممكنة لدعم قطاع الصناعات الغذائية في مصر.

وتناول الاجتماع بحث إمكانية التعاون بين شركة السكر والصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة “أرتك بيبر”، خاصة في تصنيع الإيثانول والبجاس، والورق، ولب الورق بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية. 

كما تمت مناقشة تطوير المشروعات المشتركة وزيادة الإنتاجية، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير إلى الأسواق العالمية. 

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أهمية الشراكة بين الشركات الوطنية والدولية لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي في مجال الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة للاستثمار من خلال خطط استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز الإنتاج المحلي. 

وأوضح أن التعاون مع شركات رائدة مثل “أرتك بيبر” يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة. 

من جانبهم، أشاد مسؤولو شركة “أرتك بيبر” بالدور البارز الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية  في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. 

وأكد ميشال يارتشينسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أرتك بيبر”، أن جهود الوزارة تساهم في خلق مناخ استثماري مشجع وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المحلية والدولية، مشيرًا إلى تقديره لدور الوزارة في تقديم الدعم اللازم لتطوير القطاعات الصناعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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