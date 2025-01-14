بزيادة تصل لـ 65 جنيهًا في الكيلو، ارتفاع أسعار البانيه اليوم بالأسواق

سجلت أسعار الفراخ ومجزئاتها ارتفاعًا ملحوظًا في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، إذ تراوحت الارتفاعات في سعر الفراخ بين 5 و65 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

تصل لـ 65 جنيهًا، ارتفاع اسعار البانيه في السلاسل الغذائية

وشهدت أسعار البانيه اليوم ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تراوحت الارتفاعات في سعر كيلو البانيه المعبأ من إنتاج بعض الشركات ما بين 50 و65 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فضلًا عن اسعار مجزئات الدواجن؛ كالآتي:

اسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

اسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعرها السابق.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه، بارتفاع 65 جنيهًا عن سعرها السابق.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم 14 -1-2025

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا، بارتفاع 50 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 190 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 175 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 185 جنيهًا، بارتفاع 35 جنيهًا عن سعرها السابق

اسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 170 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعرها السابق.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات، بارتفاع 35 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 140 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

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