أخبار الرياضة اليوم، بيرسي تاو يترك الأهلي إلى قطر القطري، حمزة المثلوثي يدرس الرحيل عن الزمالك مجانا، وصحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من صفقة مرموش

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي قطر القطري التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي قطر القطري عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو يعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب، معلقًا "بيرسي تاو قطراوي".

يدرس التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل بشكل مجاني عن الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد منذ يناير الجاري بشكل مجاني وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تصدرت صور النجم المصري عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت عناوين وأغلفة كبرى الصحف والمجلات الانجليزية، اليوم الإثنين، في ظل اقتراب نجم الفراعنة من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ولم يتحدد موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من المشاركة مع الفريق أمام الجونة حيث من المقرر أن يستكمل اللاعب اليوم الفحوصات الطبية والتحاليل التي يجريها لمزيد من الاطمئنان على حالته.

اجتمع ظهر اليوم، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

كشفت شبكة سكاي ألمانيا، اليوم الإثنين، أن هناك مفاوضات جديدة تمت اليوم، بين ناديي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، حول صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش.

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا من اتحاد الكرة، بتغيير ملعب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، في دور الـ١٦ من بطولة كأس مصر.

وبحسب خطاب اتحاد الكرة، فقد تقرر نقل المباراة إلى ستاد القاهرة الدولي بدلًا من ستاد المقاولون العرب.

طلب عدد من مشجعي نادي ريال مدريد، من الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط الملكي بالرحيل عن النادي.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 2-5 أمام برشلونة، أمس الأحد، في نهائي السوبر الإسباني الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

يرتدي المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قناع للوجه بعد الإصابة التي تعرض لها أمام سموحة والتي أجرى على أثرها عملية جراحية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو من مصدر داخل الأهلي أن هناك صعوبة في لحاق عمر كمال عبد الواحد بمباراة الأحمر أمام الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

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