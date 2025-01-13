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رياضة

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة

الأهلي
الأهلي

يرتدي المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قناع للوجه بعد الإصابة التي تعرض لها أمام سموحة والتي أجرى على أثرها عملية جراحية. 

  وكان يحيى عطية الله، لاعب الأهلي، أجرى جراحة ناجحة خلال الأيام الماضية؛ لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي أمام سموحة، في الدوري الممتاز. 

وبدأ الجهاز الطبي بالنادي الأهلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز قناع للوجه والذي سيرتديه اللاعب عقب العودة من الراحة التي حصل عليها علي هامش العملية الجراحية. 

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح أمس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

 ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

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يحيي عطية الله الأهلي النادي الأهلي سموحة

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