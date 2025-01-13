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رياضة

مفاجأة، حمزة المثلوثي يدرس الرحيل عن الزمالك مجانا

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

يدرس التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل بشكل مجاني عن الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد منذ يناير الجاري بشكل مجاني وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 

وعلمت فيتو أن حمزة المثلوثي يدرس الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم في ظل تأخر الإدارة في تجديد عقده بالإضافة لجلوسه احتياطيا منذ عودته من الإصابة بشكل فني بقرار من جروس.

وتلقى اللاعب عروضا خلال الفترة الماضية للانضمام إلى أحدها مجانا الصيف المثل. 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

وكان نادي الزمالك في مباراته الماضية، فاز على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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