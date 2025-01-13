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رياضة

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات

حسام غانم مهاجم إنبي
حسام غانم مهاجم إنبي الجديد، فيتو

نجح مسئولو إنبي في إنهاء صفقة التعاقد مهاجم فريق الجونة حسام غانم، لينتقل لصفوف الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وقام مهاجم الجونة بالتوقيع على عقود إنضمامه لإنبي بعقد مدته 5 سنوات، وجاء تعاقد إنبي مع الجونة ضمن خطة مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي لدعم صفوف الفريق بمجموعة من اللاعبين الشباب أصحاب القدرات العالية من أجل تصحيح مسار الفريق والتقدم نحو المراكز التسع الأولى 

ويبلغ حسام غانم من العمر 26 عامًا وتم التعاقد معه بعد متابعة دقيقة من لجنة التعاقدات بالنادي البترولي.

إنبي يتعادل سلبيا مع بتروجيت

وكان إنبى تعادل مع بتروجت سلبيا في المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق إنبي حاليا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض الفريق ثماني مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في أربع مباريات، فيما خسر ثلاث مباريات.

وسجل إنبي 5 أهداف في شباك منافسيه، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.

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أنبي الجونة حسام غانم الإنتقالات الشتوية الجارية أيمن الشريعي

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