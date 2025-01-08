الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

انتقال ثنائي إنبي إلى نادي "وي"

انتقال ثنائي إنبي
انتقال ثنائي إنبي إلى وي. فيتو

وافق مجلس إدارة نادي إنـبي برئاسة أيمن الشريعي على انتقال ثنائي الفريق الكروي بالنادي إلى نادي وي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانتقل كل من أحمد محمد فتحي ميسي (صانع ألعاب) وأحمد رشدي شحات (وسط مدافع) إلى نادي "وي" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد نادي إنبي عبر موقعه الرسمي أن اللاعبين مواليد 2003 وإعارتهما تهدف لاكتساب الخبرات وتعزيز العلاقات الرياضية

تأهل إنبي الي دور الـ16 بكأس مصر 

وحقق فريق إنبي الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في إطار لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل أحمد نادر حواش هدف إنبي في مرمى حرس الحدود في الدقيقة 48 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها ببراعة في الشباك.

وبهذه النتيجة، يصعد فريق إنبي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وينتظر الفائز من مباراة الإسماعيلي وطنطا.

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أنبي نادي إنبي نادي وي ميسي أحمد محمد فتحي أحمد رشدي شحات

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