إنبي يتعادل سلبيا مع بتروجيت في الدوري الممتاز (فيديو وصور)

تعادل فريق إنبي مع نظيره بتروجيت سلبيا في المباراة التي جمعت بين الفريقن باستاد بتروسبورت في الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاع رشاد المتولي لاعب بتروجيت ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعد ما صوبها خارج المرمى.

تشكيل بتروجيت أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد خليفة

في خط الدفاع: محمود شديد قناوي – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد

في خط الوسط: مصطفى الجمل – حامد حمدان – أحمد رضا - - إسلام هشام

في خط الهجوم: رشاد المتولي – جابريل شيكودي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي وعبدالعزيز السيد وإسلام عبدالله ومحمد علي زياد فرج ومحمد دودو وإسماعيل بابمبا وعبدالله محمود وشيميزى كليتشي.

تشكيل إنبي أمام بتروجت

فيما بدأ إنبي كالتالي:"

في حراسة المرمى: رضا السيد

في خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير

في خط الوسط: علي فوزي – أحمد العجوز – محمد ناصر مودي – مصطفى دويدار

في خط الهجوم: مصطفى شكشك – أحمد نادر حواش – أحمد أمين أوفا.

ترتيب بتروجيت وإنبي في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يحتل بتروجت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.