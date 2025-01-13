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رياضة

الأهلي يوضح تطورات إصابة مروان عطية

مروان عطية، فيتو
مروان عطية، فيتو

الدوري المصري ، خضع مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران ‏الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.‏‎ ‎


وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن مروان عطية لا يزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة ستاد ابيدجان ‏الأخيرة في دوري الأبطال.‏‎ ‎


وأشار جاب الله إلى خضوع اللاعب لجلسة تأهيل في الجيم اليوم يتحدد في ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار ‏الكدمة.‏‎ ‎

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح أمس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات).

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات).

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات).

5- ستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات).

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الدوري المصري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي مروان عطية

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